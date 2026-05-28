CoNverSo | Pablo Grünewald recordó cómo la enfermedad le cambió la vida antes del trasplante

Ya se encuentra disponible un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

En esta oportunidad, Héctor y Pablo Grünewald reconstruyen la historia del trasplante renal que atravesó a toda la familia hace 25 años, aunque gran parte del episodio también pone el foco en cómo la enfermedad modificó la vida cotidiana de Pablo desde muy joven.

Durante la entrevista, Pablo recordó que todo comenzó cuando apenas tenía 11 años y jugaba al fútbol en Loma Negra. Un análisis de rutina detectó una anomalía que con el tiempo derivó en un diagnóstico complejo y progresivo.

Con el correr de los años, explicó, comenzaron a aparecer las limitaciones físicas, el cansancio y los problemas de salud que terminaron alejándolo de varias actividades que imaginaba para su vida.

“No podía hacer deportes de contacto y eso me cambió muchísimo”, relató durante la charla.

En otro tramo del episodio, también recordó cómo la enfermedad le cerró puertas laborales cuando intentaba insertarse en distintos trabajos y no lograba superar los exámenes preocupacionales debido a su cuadro médico.

La entrevista además reconstruye la etapa de diálisis que atravesó antes del trasplante. Pablo contó que debió someterse durante casi dos años a sesiones de cuatro horas día por medio mientras esperaba una solución definitiva.

A 25 años de aquella intervención, el actual enfermero también reflexiona sobre el enorme avance de la medicina y el cambio social respecto de los trasplantes y la donación de órganos.

“Hoy hay que animarse a trasplantarse”, sostuvo. En la misma línea, agregó: “La ciencia ha permitido hacer una vida muy parecida a la de cualquier otra persona.”

El episodio completo ya puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.