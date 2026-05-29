Ponen en valor el puente “Lucio Florinda”

Las tareas forman parte del plan de mantenimiento y embellecimiento que se desarrolla en distintos espacios públicos de la ciudad.

El Municipio de Olavarría continúa con trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento en el sector costero y, durante los últimos días, las tareas estuvieron enfocadas en el puente “Lucio Florinda”, ubicado sobre avenida Del Valle, una de las estructuras más emblemáticas y transitadas del Parque Mitre.

Actualmente se lleva adelante la pintura de los laterales del puente, mientras que previamente se concretaron arreglos de mampostería y trabajos de pintura sobre las barandas. Las intervenciones forman parte del Plan de Embellecimiento y Mantenimiento del Sector Costero, impulsado desde la Secretaría de Obras Públicas.

El objetivo del programa es avanzar en la puesta en valor de distintos espacios públicos utilizados diariamente por vecinos y visitantes, mediante tareas de reparación, reacondicionamiento y mejoras estéticas en puentes, luminarias, bancos, juegos y sectores recreativos.

En paralelo, también se realizó la extensión de la baranda del puente peatonal ubicado sobre avenida Del Valle en dirección hacia Pueblo Nuevo. Según se indicó, esa misma intervención será replicada próximamente en el puente de calle Hornos.

Desde el Municipio recordaron además que ya se ejecutaron tareas similares en los puentes colgantes, en las barandas del Parque del Bicentenario y en los puentes de calles Hornos y Coronel Suárez. A ello se suman trabajos de pintura y mantenimiento en juegos de los parques Mitre y Helios Eseverri.

La intervención sobre el puente “Lucio Florinda” vuelve a poner el foco en uno de los sectores más representativos del paisaje urbano olavarriense, en un contexto de mejoras integrales sobre espacios públicos de uso cotidiano.