La SubDDI Olavarría realizó allanamientos y detuvo al autor de dos robos

Personal del Gabinete Operativo de la SubDDI Olavarría llevó a cabo dos allanamientos en viviendas del casco urbano de la ciudad, en el marco de una investigación por dos hechos de robo cometidos en un mismo domicilio y por el mismo autor.

Los operativos policiales arrojaron resultados positivos y, de forma complementaria, el magistrado interviniente libró una orden de detención para el imputado. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 y el Juzgado de Garantías Nº 2 de la ciudad.

El detenido fue trasladado inicialmente al asiento de la SubDDI Olavarría para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. Posteriormente, fue derivado a la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica, donde quedó alojado a disposición del proceso judicial en curso.

Según se aclaró formalmente, estos datos corresponden a la totalidad de la información oficial que fue suministrada por la dependencia policial hasta el momento respecto al caso.