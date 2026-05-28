Scaloni definió la lista de 26 convocados para el Mundial

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya empezó para la Selección Argentina. Lionel Scaloni dio a conocer la lista definitiva de 26 convocados que buscarán defender el título conseguido en Qatar 2022 en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador nacido en Pujato afrontará la cita más importante del fútbol nuevamente al mando de una generación histórica que ya consiguió tres títulos mayores: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y, por supuesto, la inolvidable tercera estrella lograda en Lusail tras vencer a Francia por penales.

El sexto Mundial de Lionel Messi

Como era de esperarse, el gran foco de la convocatoria estuvo puesto en Lionel Messi. El capitán argentino disputará su sexto Mundial a los 38 años y se convertirá en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del torneo.

El rosarino llega con continuidad en Inter Miami, donde atraviesa una destacada temporada con 13 goles y cinco asistencias en 15 partidos, además de seguir siendo la referencia absoluta del seleccionado nacional.

La base campeona

La lista mantiene gran parte de la base campeona en Qatar, encabezada por Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, también hubo espacio para algunas sorpresas y ausencias de peso.

La baja más resonante fue la de Marcos Acuña. El lateral izquierdo quedó afuera por problemas físicos acumulados durante las últimas semanas y su lugar será ocupado por Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella que puede desempeñarse tanto como marcador central como por el sector izquierdo. También sobresale la ausencia de Franco Mastantuono, quien juega en el Real Madrid y sólo sobre el final de la temporada acumuló minutos como titular.

La ofensiva de la selección argentina cuenta con futbolistas que formaron parte del combinado nacional en los últimos años. Con un Thiago Almada que se espera que tenga mayor protagonismo respecto a Qatar, José Manuel López de Palmeiras se metió como el tercer centrodelantero del plantel por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Las caras nuevas

Otra de las novedades importantes es la inclusión de Valentín Barco, de gran temporada en el Racing de Estrasburgo, y de Gianluca Simeone y José Manuel López en la delantera.

En contrapartida, nombres que aparecían con chances como Emiliano Buendía y Marcos Senesi finalmente no superaron el corte definitivo.

Entre los mediocampistas también sobresale el regreso de Giovani Lo Celso, quien logró recuperar protagonismo en el Betis y se ganó nuevamente la confianza del cuerpo técnico tras clasificar a la Champions League.

La planificación argentina comenzará el próximo 1° de junio, cuando los futbolistas se reúnan en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City para iniciar la preparación previa al certamen. Allí disputarán dos amistosos ante Honduras e Islandia antes del debut oficial.

El estreno de la Albiceleste en el Grupo J será el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas. A partir de ese momento comenzará el desafío de intentar algo que sólo dos selecciones lograron en la historia moderna: defender exitosamente un título mundial.