Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Fomento “10 de junio”

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad se informa:

Asamblea General Ordinaria. La Comisión Normalizadora de la Sociedad de Fomento “10 de junio”, convoca a los asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 12 de junio de 2026, a las 19:00 hs. en primer llamado y 20:00 hs. segundo llamado; sito en calle Deán Funes N° 1111 esquina Giovanelli de Olavarría, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea;

2) tratamiento de ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023;

3) Tratamiento de ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024;

4) Tratamiento de ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025;

5) Elección de la Comisión Fiscalizadora;

6) Elección total de ambas Comisiones (Art. 17° y 18°) del Estatuto Social;

7) Tratamiento del valor de cuota social (Art. 8° y 19° del Estatuto Social).