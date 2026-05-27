Inseguridad: Delincuentes robaron en la sede del club El Provincial

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Todo sucedió en Belgrano y Tacuarí.

Delincuentes ingresaron en la sede del club El Provincial provocaron daños y robaron distintos elementos.

El hecho fue descubierto en las últimas horas, según lo que pudo saber En Línea Noticias y se estima que los delincuentes ingresaron en la noche del martes.

Por estas horas las autoridades del club están revisando cámaras de seguridad al tiempo que se le dará intervención a las autoridades policiales.

Todo sucedió en la sede de Belgrano y Tacuarí.

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