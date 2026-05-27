Estreno ahora CoNverSo | Héctor y Pablo Grünewald: la historia del trasplante que marcó a una familia olavarriense

La entrevista se estrenará este miércoles 27 a las 20 horas. El sábado 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos.

El ciclo de entrevistas CoNverSo, de En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, presentará esta semana un episodio profundamente humano y atravesado por una historia de vida que emociona a Olavarría incluso 25 años después.

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Los protagonistas serán Héctor y Pablo Grünewald, padre e hijo, quienes repasarán el proceso que atravesaron desde el diagnóstico de una enfermedad renal crónica hasta el trasplante que les cambió la vida para siempre.

La entrevista reconstruye una historia que comenzó cuando Pablo tenía apenas 11 años y un control médico detectó un problema que terminaría derivando en una insuficiencia renal severa. Allí aparece la figura de Héctor, quien desde el primer momento tomó la decisión de convertirse en donante. “Yo estaba tan seguro de lo que iba a hacer que nunca tuve temor”, recuerda durante el episodio.

A lo largo de la charla también se aborda el impacto emocional y familiar de los años de tratamiento, las sesiones de diálisis, el frustrado intento de trasplante con donante cadavérico y finalmente la internación y la intervención realizada en marzo de 2001, coincidiendo exactamente con el cumpleaños de Pablo.

Además del costado íntimo y médico, el episodio pone el foco en cómo cambió la mirada social sobre la donación de órganos y el trasplante, el rol del deporte durante todo el proceso y la reconstrucción de una vida después de una experiencia límite.

CoNverSo continúa consolidándose como el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias con historias atravesadas por la actualidad, la política, la economía, la salud y las experiencias humanas que marcaron a Olavarría.

La entrevista completa estará disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.