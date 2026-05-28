Unión Deportiva Regional: programa confirmado para los equipos locales

Ph: Fotografías Verito

Durante el próximo fin de semana continuará la actividad de la Unión Deportiva Regional con la disputa de los cuartos de final y presencia de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría tanto en Primera División como en Sub 21.

En Primera habrá tres encuentros programados para el domingo desde las 15 horas. San Martín será local ante El Fortín, Embajadores recibirá a Estudiantes y Ferro Carril Sud enfrentará a Racing Athletic Club, partido que se jugará con público visitante.

En Sub 21, Atlético Hinojo jugará frente a El Fortín el domingo a las 12.45 en Sierras Bayas, mientras que el duelo entre Ferro Carril Sud y Embajadores todavía no tiene programación confirmada.

Programa

UDR – Primera División

San Martín vs. El Fortín (domingo a las 15)

Embajadores vs. Estudiantes (domingo a las 15)

Ferro C. Sud vs. Racing A. Club (domingo a las 15) – con visitantes

UDR – Sub 21