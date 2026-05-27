Niebla y siniestros viales en la mañana de Olavarría

​La ciudad de Olavarría amaneció este miércoles con una escasa visibilidad debido al alerta violeta por niebla que rige en la región. En este contexto, se registraron varios siniestros viales en el transcurso de la mañana, uno de los cuales dejó como saldo una persona herida.

​Este hecho de tránsito ocurrió en la intersección de la avenida Pueyrredón y la calle Laprida, a la altura del 3700, en dirección a las vías del ferrocarril. En ese punto colisionaron un automóvil Renault Logan, utilizado para el servicio de remís, que circulaba por la avenida, y un Fiat Duna que intentaba cruzar la arteria por la calle Laprida.

​A raíz del impacto, el hombre que conducía el Renault Logan presentó complicaciones en su estado de salud. Por este motivo, una ambulancia del sistema público de salud lo trasladó al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», donde fue ingresado en la guardia de emergencias para recibir la atención correspondiente.

​En el lugar del hecho, el tránsito se encuentra asistido y regulado por el personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de Olavarría.