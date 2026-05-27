La visibilidad en Olavarría se redujo a solo 100 metros por una densa niebla

La ciudad de Olavarría registra este miércoles una drástica reducción de la visibilidad, la cual llegó a un límite de 0.1 kilómetros (100 metros) a mitad de la mañana debido a la presencia de una densa niebla en la región.

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional en su actualización de las 10:00 horas, la temperatura en la localidad se ubicaba en los 6.1 grados, acompañada por un 100% de humedad. El cielo permanecía catalogado como invisible a raíz del fenómeno meteorológico, con vientos leves provenientes del sector norte a 4 kilómetros por hora y una presión atmosférica de 1003.7 hPa.

Para el resto de la jornada, el organismo prevé que la niebla comience a disiparse hacia la tarde, dando paso a un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima estimada para hoy alcanzará los 16 grados, para luego descender a los 10 grados durante la noche, con vientos predominantes del sector norte y noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin probabilidad de precipitaciones.