Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado

En los últimos días, personal del Grupo Operativo (G.O.) de la SubDDI Olavarría hizo efectiva la detención de un hombre en la vía pública. La medida se tomó en el marco de una causa caratulada «Abuso sexual con acceso carnal agravado».

El detenido fue trasladado inicialmente a la sede de la SubDDI para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. Posteriormente, fue derivado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La orden de detención fue librada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, a cargo del juez Carlos Villamarín. En tanto, la investigación judicial está bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de Olavarría, dependiente del Departamento Judicial Azul.

Desde la dependencia policial no se suministraron datos sobre la identidad del imputado ni precisiones sobre las circunstancias del hecho para preservar a la víctima.