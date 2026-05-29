Vandalizaron columnas de alumbrado público en el Parque Sur

Durante la jornada de este viernes, la empresa Coopelectric tomó conocimiento sobre hechos de vandalismo perpetrados en las cajas de inspección de dos columnas de alumbrado público ubicadas en el Parque Sur.

A raíz de los daños ocasionados, el personal operativo de la cooperativa se encuentra realizando tareas en el lugar con la finalidad de normalizar el servicio en el sector afectado.

Desde la institución alertaron a la población ante este tipo de hechos y sugirieron que, en caso de observar a personas ajenas a la empresa manipulando las instalaciones eléctricas, se dé aviso inmediato al servicio de emergencias 911.