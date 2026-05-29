Lola Sánchez logró una destacada actuación y récord personal en La Rioja

La tiradora olavarriense Lola Sánchez, representante del Tiro Federal de Olavarría, completó una destacada participación el pasado sábado en el torneo «Caudillos Riojanos 2026», disputado en La Rioja capital en la disciplina de 10 metros rifle de aire.

Durante la etapa de clasificación general, en la que participan todos los competidores de manera unificada, Sánchez obtuvo el primer puesto tras registrar un total de 625.2 puntos. Esta marca representa su nuevo récord personal en la especialidad, luego de completar una regularidad en sus seis series con parciales de 105.4, 104.7, 102.4, 104.6, 103.1 y 105.0.

De acuerdo con la modalidad del certamen, los mejores clasificados de la general accedieron a la instancia decisiva de la final olímpica. En esta etapa, donde compiten a la par atletas olímpicos y paralímpicos, se registró un primer puesto compartido en lo más alto del podio. De esta manera, en la clasificación final de la categoría olímpica, la deportista local se adjudicó el segundo lugar del podio, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Agustina Pomarolli.

Tras esta presentación en el norte argentino, la preparación continúa de cara a los próximos compromisos internacionales. El objetivo inmediato se enfoca en un torneo que se desarrollará en Chile, el cual servirá como preparación en vista a la clasificación para los Juegos ODESUR, donde se buscará lograr plazas para las próximas Olimpíadas.