Volvieron a rechazar la prisión domiciliaria para un olavarriense acusado de graves hechos de violencia de género

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó este viernes el rechazo al pedido de prisión domiciliaria presentado por un olavarriense que se encuentra privado de su libertad en una causa por graves hechos de violencia de género. La resolución ratificó lo dispuesto semanas atrás por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Azul.

La defensa había solicitado el beneficio argumentando una situación familiar vinculada a uno de sus hijos menores de edad. El planteo fue realizado por el abogado particular Hugo Raúl González, quien sostuvo que la medida debía analizarse contemplando el interés superior del niño.

Sin embargo, los jueces Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini concluyeron que no existen las condiciones excepcionales previstas en la ley para conceder la prisión domiciliaria.

En el fallo se indicó que el menor se encuentra bajo el cuidado de su madre y que no se acreditó una situación de desamparo o vulnerabilidad que justificara apartarse del cumplimiento de la detención en una unidad penitenciaria.

Los magistrados valoraron informes sociales, declaraciones y documentación incorporada al expediente. También remarcaron que el olavarriense no se encontraba a cargo del menor antes de su detención ni conformaba su principal núcleo de contención.

La resolución además hace referencia a una pericia psicológica realizada en septiembre de 2025, donde se describieron conductas agresivas reiteradas frente a conflictos vinculares y dificultades para revisar esos comportamientos. Allí también se recomendó tratamiento psicológico individual y participación en talleres vinculados a nuevas masculinidades.

Otro de los aspectos analizados fue el domicilio propuesto para cumplir una eventual detención domiciliaria. Según un informe del Patronato de Liberados de Olavarría, el encausado pretendía residir en una casilla rodante instalada en el terreno de la vivienda de su hermano.

La Cámara finalmente rechazó la apelación y confirmó la resolución de primera instancia

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En abril de 2025 la Justicia ya había adoptado una medida similar al rechazar otro pedido de morigeración presentado en el marco de la misma causa.