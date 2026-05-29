Causa por presunta contaminación en el arroyo Tapalqué volverá a la justicia provincial

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la denuncia penal por presunta contaminación ambiental en el arroyo Tapalqué sea tramitada por la justicia de la provincia de Buenos Aires, tras dirimir un conflicto de competencia con el fuero federal. La resolución determinó la remisión de las actuaciones al Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, a cargo de la jueza Fabiana San Román.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada el 19 de noviembre de 2024 por José Martín Acosta ante el Juzgado Federal N° 1 de Azul, conducido por el juez Gabriel Di Giulio. La presentación judicial señaló al Ejército Argentino – Regimiento de Cavallería de Tanques 2 de Olavarría debido a que las cañerías de la planta depuradora de la empresa Coopelectric atraviesan terrenos de propiedad del Estado Nacional antes de efectuar el volcado de los efluentes en el curso del arroyo Tapalqué.

Ante el planteo inicial, el Juzgado Federal de Azul elevó la consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir la competencia legal del caso. El máximo tribunal, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dictaminó el pasado 14 de mayo de 2026 que no se acreditó una afectación interjurisdiccional de recursos ambientales ni conductas que encuadren en la ley federal de residuos peligrosos dentro de inmuebles bajo jurisdicción nacional, por lo que dispuso el pase de la causa a la órbita bonaerense.

Tras notificarse la resolución, el Juzgado Federal de Azul oficializó el envío de las actuaciones originales en formato papel a la magistrada local correspondientes a la causa caratulada «Denunciado: Ejercito Argentino RC Tanques 2 Guarnición Olavarría s/ Infracción Ley 24.051».

Por su parte, el denunciante José Martín Acosta se refirió al fallo del máximo tribunal: «Respeto la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no la comparto porque considero motivos suficientes para que la misma tramite en el Fuero Federal: Una razón es la interjuridiccionalidad. Las aguas contaminadas del arroyo Tapalqué llegan a la Bahía Samborombón, por lo tanto afectan a otras jurisdicciones».