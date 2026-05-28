Jornada de rock, libros y periodismo en el Complejo Universitario

El próximo viernes 5 de junio se realizará una jornada especial en el Edificio de Aulas Comunes del Complejo Universitario de Olavarría, ubicado en la avenida Del Valle 5737. El encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) a través de la Secretaría de Extensión y el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia, se desarrollará en el marco del Día de las y los Periodistas.

La actividad comenzará a las 17 horas en el Aula Común 8 con la presentación del libro “¿Ídolos o qué? Una historia de las revistas de rock en Argentina (1955-2025)”, obra de Alfonso «Ponchi» Fernández y Sebastián Benedetti. Del panel participará Benedetti, bajo la moderación de Pablo Zamora, ambos docentes de FACSO-UNICEN e integrantes del Observatorio de Medios.

El libro propone una reconstrucción histórica sobre los periodistas, fotógrafos y medios impresos que documentaron la cultura del rock en el país, analizando desde las publicaciones contraculturales hasta los proyectos comerciales.

Posteriormente, a las 18:30 horas, se llevará a cabo un momento musical en el hall de entrada del edificio. Participarán la banda Naderías y un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel”. Durante el evento, el Centro de Estudiantes de FACSO tendrá a su cargo la venta de comidas.