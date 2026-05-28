Gripe y VSR: especialistas advierten que las próximas semanas serán clave

Sociedad

Buenos Aires, 28 mayo (NA) — Con la llegada de las bajas temperaturas, comenzó en Argentina la temporada de mayor circulación de virus respiratorios y, aunque hasta el momento los casos de gripe se mantienen en niveles similares a los registrados en 2025, especialistas advierten que las próximas semanas serán claves para la evolución epidemiológica de la temporada otoño-invernal.

Durante las primeras 16 semanas del año se registraron 88 casos de influenza, y en 55 de ellos se logró identificar el subtipo viral. De esos casos, 47 corresponden a gripe A (H3N2) subclado K.

Esta variante se encuentra bajo monitoreo internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su elevada capacidad de transmisión, por eso es importante reforzar las medidas de prevención y avanzar con la vacunación antes de que aumente la circulación viral.

Especialistas destacan que, además de la gripe, durante las próximas semanas también suele aumentar la circulación de otros virus respiratorios como el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis en lactantes y uno de los virus que más complicaciones puede generar en personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Las personas con mayor riesgo de desarrollar formas graves de estas infecciones son:

Adultos mayores.

Personas gestantes.

Niños pequeños.

Personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes o inmunocompromiso.

En este contexto, la AAMR recuerda que la vacunación antigripal y otras vacunas respiratorias —como las indicadas frente al neumococo, el VSR y COVID-19— continúan siendo la principal herramienta para disminuir complicaciones, internaciones y mortalidad asociadas a estas infecciones.

“Muchas personas creen que si todavía no se vacunaron ya es tarde, y eso no es así. Estamos en un momento oportuno para hacerlo y reducir el riesgo de complicaciones durante los meses de mayor circulación viral”, explican desde la Sección Infecciones Respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

Además de la vacunación, se recomienda sostener medidas de cuidado generales como:

Lavado frecuente de manos.

Ventilación adecuada de ambientes.

Cubrirse con el codo al toser o estornudar.

Evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios.

Consultar tempranamente al sistema de salud ante fiebre persistente, dificultad respiratoria o empeoramiento clínico.

Una campaña para promover la vacunación informada

En este contexto, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) impulsa por quinto año consecutivo la campaña “Sabemos de Vacunación: Tus Pulmones en Buenas Manos con los Neumonólogos”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias en la población adulta.

La propuesta brinda información confiable, derriba mitos sobre las vacunas y promueve la decisión informada junto a los profesionales de la salud. Los especialistas recuerdan que informarse y consultar con profesionales de la salud permite tomar decisiones basadas en evidencia y reducir el impacto de las enfermedades respiratorias en la población.

Como parte de esta iniciativa, la AAMR también pone a disposición un listado de centros de vacunación adheridos en distintos puntos del país, disponible en la web oficial de la campaña.

Además, la asociación desarrolló un carnet gratuito de vacunación para adultos, pensado para ayudar a la población a llevar un registro de las vacunas recomendadas en cada etapa de la vida. El documento puede descargarse desde este enlace.

Desde la AAMR concluyen: “Todavía estamos a tiempo de prevenir. Vacunarse sigue siendo una de las herramientas más importantes y eficaces para cuidar la salud respiratoria”.

KDV