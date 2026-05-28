Roberto Lavagna: “Hay que saber dónde poner el bisturí y cuidar mucho al SENASA y al INTA”

Economía

Buenos Aires, 28 mayo (NA) – El ex ministro de Economía Roberto Lavagna sostuvo que “hay que saber dónde poner el bisturí” y reclamó “cuidar mucho al SENASA y al INTA” en medio del debate por los recortes impulsados por el Gobierno nacional.

Lavagna realizó esas declaraciones durante la Expo Otoño Angus 2026, en Palermo, donde participó junto a su esposa Claudine Marechal y Gonzalo Gauna, responsable de la cabaña La Clo, que obtuvo el premio al Mejor Ternero Mayor negro con el lote 555.

“Hay que cuidar, y mucho, al SENASA y al INTA. Hay algunas dudas sobre cómo se está encarando ese tema y no hay que callarse”, expresó el ex funcionario en una charla con Campoindustria, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El economista consideró que ambos organismos poseen “prestigio internacional” y cumplen un rol estratégico para el sector agropecuario argentino. “En el exterior, eso cuenta más que un Ministerio”, afirmó.

Además, sostuvo que la ganadería atraviesa “un buen momento” gracias a la reapertura parcial de mercados internacionales, aunque advirtió que “a veces no se mide bien” el impacto de los recortes sobre áreas técnicas y de investigación.

Durante la exposición, Lavagna también destacó el trabajo de Gauna, quien se desempeña en la cabaña desde hace 17 años. “Él es el responsable principal”, señaló sobre el cabañero correntino.

La Clo, nombre elegido en referencia a Claudine Marechal, contó además con el asesoramiento de Lucas Lagrange y logró otros reconocimientos en la muestra Angus, en una edición que Lavagna definió como “muy buena” por el crecimiento del nivel ganadero.

JG/KDV