Subsidios energéticos: Energía prorrogó beneficios para usuarios de gas y ajustó bonificación eléctrica en junio

Economía

Buenos Aires, 28 mayo (NA) – La Secretaría de Energía prorrogó para junio de 2026 la bonificación adicional del 25% para usuarios de gas natural y gas propano incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y fijó en 11,97% el beneficio extraordinario para usuarios residenciales de electricidad.

La medida se formalizó mediante la Resolución 121/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La norma estableció que la bonificación del 25% para usuarios de gas natural y gas propano por redes continuará vigente durante junio, en línea con el esquema aplicado en mayo a través de la Resolución 111/2026.

En el caso de la electricidad, el Gobierno dispuso reemplazar el beneficio extraordinario vigente por una bonificación del 11,97% sobre el consumo correspondiente de los usuarios beneficiarios del SEF.

La Secretaría de Energía justificó la decisión en el incremento de la demanda energética por las bajas temperaturas invernales y en la necesidad de “morigerar el impacto tarifario” durante los meses de mayor consumo residencial.

Además, señaló que el aumento del consumo de gas natural implica mayores requerimientos de abastecimiento, incluidas importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos expuestos a la volatilidad de los precios internacionales.

La resolución indicó que las bonificaciones extraordinarias se adicionarán a los descuentos generales previstos en el Decreto 943/2025, que creó el régimen de subsidios energéticos focalizados.

También quedarán alcanzadas por el beneficio las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro asimilables contempladas por las leyes 27.098 y 27.218.

La implementación de la medida quedó a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que deberá reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación correspondientes, mientras que la resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

JG/KDV