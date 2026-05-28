Arbell presentó en Olavarría una oportunidad para emprender y generar ingresos extras

Este miércoles se llevó a cabo en la sede de la Cámara Empresaria de Olavarría, ubicada en España 2882, una presentación de Arbell, la empresa argentina de belleza y bienestar. El encuentro estuvo dirigido a personas interesadas en sumarse a la venta directa por catálogo como una alternativa de emprendimiento independiente.

La jornada incluyó demostraciones en vivo, exhibición de productos y una charla explicativa sobre la modalidad comercial de la firma. De la actividad participaron la distribuidora de Arbell, Claudia Velázquez; la futura distribuidora en Olavarría, Daniela Jaramillo; la líder de la ciudad de Azul, Florencia Prado; y las coordinadoras de la sede central, Luciana Vescovo y María Eugenia Luna Sánchez.

Durante la presentación se detalló que la incorporación como “Experta Arbell” se realiza sin inversión inicial y permite acceder a ganancias que parten del 30% y pueden alcanzar el 60% a través de promociones, premios y beneficios específicos de la compañía. Asimismo, se exhibió la fragancia exclusiva de Lionel Messi, producto que la empresa distribuye en el país mediante una alianza oficial con Messi Fragrances.

Desde la organización señalaron que el objetivo es expandir la red en Olavarría y la región mediante un esquema que ofrece capacitaciones, acompañamiento y flexibilidad horaria para la gestión del negocio propio.

Para coordinar incorporaciones, la empresa puso a disposición las siguientes vías de comunicación: