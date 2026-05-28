Francisco González: “Este déficit no es sólo numérico, sino todo lo que los vecinos no reciben”

En la jornada de este jueves 28 de mayo el Honorable Concejo Deliberante llevó adelante una Sesión Especial en la que se le dio tratamiento a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025. En la previa, además, el bloque de Fuerza Patria logró aprobar el exceso de gastos del 2024 lo que permitirá evitar sanciones al Municipio.

Como ya lo había anticipado y manifestado semanas atrás, el concejal de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Francisco González, expuso de forma clara los argumentos por los cuales el espacio tomó la decisión de rechazar la Rendición de Cuentas de la gestión del Intendente Maximiliano Wesner.

“Una nueva Rendición de Cuentas, la tercera desde que asumió esta Gestión Municipal, en realidad la segunda desde que son responsables de la administración de todos los recursos de los olavarrienses, y lamentablemente ya sabemos cuál va a ser el fin de esta tratamiento que va a ser la aprobación del expediente. Y digo lamentablemente porque al tener mayoría propia el oficialismo no tuvo que ahondar en debates y en diálogo, que es algo que venimos planteando”, comenzó su alocución del edil radical.

Y continuó: “Realmente admiro el esmero del oficialismo en defender la Rendición de Cuentas, porque la verdad es que son pocas las virtudes que se pueden encontrar. Toda la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional, que es cierto que el contexto no es favorable, pero también son responsables de administrar los recursos de Olavarría, para eso se los eligió y es lo que no pudieron hacer en este Ejercicio y preocupa muchísimo la situación que se está atravesando”.

En esta misma línea, manifestó que “es importante que como ciudadanos podamos pensar, evaluar y analizar la importancia que tiene nuestro voto y la conformación de un cuerpo deliberativo, porque esto le garantiza al oficialismo no abundar en diálogo y no profundizar en discusiones de temas sumamente importantes para la gestión de un Municipio, como es la Rendición de Cuentas. Hoy va a salir aprobada sin mayor discusión una Rendición de Cuentas que arroja un déficit sumamente preocupante, y la van a tener muy fácil en el sentido de que va a salir aprobada sin mayores miramientos, con una mayoría automática y parece que está todo bien”.

Y arremetió: “Yo los invitaría a imaginar un escenario donde esta Rendición de Cuentas la presentara un espacio que no sea el oficialismo municipal, y no hay que imaginarse mucho porque ya hemos vivido el circo que se armaba. Por eso, hoy vamos a hacer un tratamiento serio, con respeto principalmente, y sin ningún tipo de adjetivos sobre la labor de funcionarios y concejales oficialistas”.

Por otra parte, recordó que desde la UCR “hace exactamente un año atrás rechazamos la Rendición de Cuentas 2024 porque tenía un superávit ficticio, y con esto ya veníamos anticipando lo que estamos viendo hoy, la perspectiva ya nos indicaba este escenario con un Municipio al borde la quiebra. Y si bien el Tribunal de Cuentas la aprobó, dejó observaciones que no han sido saldadas: subejecución de la planta de personal, inconsistencias en los registros contables y los saldos bancarios y diferencias en el resultado financiero, que incluso dejó abierta la posibilidad de sanciones hacia el Intendente Municipal y funcionarios del área de Hacienda”.

Sobre el Ejercicio 2025, destacó que presenta “un resultado negativo de casi 6 mil millones de pesos” y que a fines del 2024 “este cuerpo aprobó un Presupuesto para el 2025 de 103 mil millones que luego subió a 118 mil millones. Durante este periodo, los ingresos percibidos fueron de 111 mil millones, es decir, casi 12 mil millones más de lo presupuestado. Sin embargo esto no alcanzó para los casi 117 mil millones de gastos. Si bien hablamos de 6 mil millones de déficit, el real es mucho mayor porque tenemos que sumar la subejecución de fondos afectados, la deuda flotante y la consolidada. Si sumamos esto, el déficit real es de 18 mil millones de pesos”.

En relación a la subejecución de fondos afectados, que tiene que ver con el Fondo para la Infraestructura Vial Rural, explicó que quedaron 1400 millones sin ejecutar “y todos sabemos muy bien las condiciones en las que se encuentran los caminos rurales”. Y agregó que lo mismo sucedió con el Fondo Educativo: “Quedaron 1000 millones de pesos sin ejecutar y los problemas de infraestructura que presentan los establecimientos educativos están a la vista”.

“Por otro lado, con respecto a la deuda flotante, fueron 8500 millones de pesos los que quedaron de deuda al cerrar el Ejercicio 2025, y la deuda consolidada de 958 millones de pesos. Sumado todo esto nos da un déficit real de casi 18 mil millones de pesos”, siguió.

“Acá claramente hay una falta de la administración de los recursos municipales. La improvisación y la falta de planificación a la hora de asumir el compromiso con nuestros ciudadanos es preocupante”, opinó.

Para cerrar su exposición, el concejal González consideró que “tenemos una Olavarría sin obras, profundamente estancada, sin desarrollo, sin empleo y sin miras de futuro. La inversión que está haciendo este Ejecutivo en desarrollo es preocupante, y esto es una decisión política. Tenemos una gestión carente de ideas y de iniciativas para revertir la terrible situación que atraviesa el Municipio”.

“Este déficit no es sólo numérico, sino todo lo que los vecinos no reciben, con fondos que no se ejecutan, con obras que no se hacen y con servicios que no se brindan”, finalizó.