La Cooperativa Agraria adquirió un lote en el Parque de Granos

El Municipio de Olavarría avanzó en una nueva acción vinculada al desarrollo productivo local. El intendente Maximiliano Wesner encabezó la firma del boleto de compra venta mediante el cual la Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría (CALO) adquirió un lote en el Parque de Granos, el sector planificado por la comuna para la radicación de actividades vinculadas al sector.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal y contó con la participación de la presidenta de la cooperativa, Lucrecia Sabattini; el secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Di Uono; el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino; y la directora Administrativa, Susana Brun.

También participaron integrantes de la CALO: la gerente Griselda Masson, el vicepresidente Diego Masson, el contador Matías Masson y el síndico Pedro Barcelona.

Durante la reunión, las autoridades de la cooperativa destacaron que la incorporación del lote permitirá ampliar servicios para los asociados y avanzar en el reordenamiento del tránsito en la zona donde actualmente funciona la sede de la entidad.

La Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría fue fundada en 1931 y desarrolla tareas vinculadas a la producción agropecuaria y el acompañamiento técnico a productores. Entre los servicios que brinda se encuentran comercio y carpintería, atención veterinaria para pequeños y grandes animales, asesoramiento de ingeniería agrónoma y agronegocios.