¿Casualidad? El Municipio cargó Boletines Oficiales atrasados el día que se debate la Rendición de Cuentas 2025

Política
Por En Linea Noticias 0

Casualidad o decisión deliberada: este jueves el Municipio de Olavarría cargó en la página web del Municipio tres boletines oficiales que venían sumamente atrasados en cuando a su difusión.

El mismo día en que el Concejo Deliberante debate la Rendición de Cuentas 2025, los boletines oficiales de diciembre de 2025, enero 2026 y febrero 2026 fueron cargados en la web comunal.

La falta de publicación había sido motivo de crítica de los concejales opositores quienes demandaban contar con esa información a los fines de, entre otras cosas, analizar la Rendición de Cuentas.

Hace un mes En Línea Noticias había dado a conocer la falta de actualización de los boletines oficiales y desde el Municipio no se brindó ninguna explicación respecto de los motivos que terminaron esta considerable demora a la hora de publicar.

Sin actualizaciones: El Municipio adeuda la publicación de cuatro boletines oficiales

La última publicación había sido en febrero.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!