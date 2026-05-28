¿Casualidad? El Municipio cargó Boletines Oficiales atrasados el día que se debate la Rendición de Cuentas 2025

Casualidad o decisión deliberada: este jueves el Municipio de Olavarría cargó en la página web del Municipio tres boletines oficiales que venían sumamente atrasados en cuando a su difusión.

El mismo día en que el Concejo Deliberante debate la Rendición de Cuentas 2025, los boletines oficiales de diciembre de 2025, enero 2026 y febrero 2026 fueron cargados en la web comunal.

La falta de publicación había sido motivo de crítica de los concejales opositores quienes demandaban contar con esa información a los fines de, entre otras cosas, analizar la Rendición de Cuentas.

Hace un mes En Línea Noticias había dado a conocer la falta de actualización de los boletines oficiales y desde el Municipio no se brindó ninguna explicación respecto de los motivos que terminaron esta considerable demora a la hora de publicar.

La última publicación había sido en febrero.