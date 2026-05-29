Concejales de la oposición solicitan un informe al Ejecutivo sobre la emergencia en seguridad

Bloques opositores del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría presentaron un pedido formal dirigido al presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, para solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal brinde un informe detallado sobre la situación actual del partido en materia de seguridad.

La iniciativa se ampara en el expediente 389/25 y bajo lo previsto en el artículo 7º de la Ordenanza 5700/25, mediante la cual se declaró la Emergencia en Seguridad en el partido de Olavarría.

El documento ingresó formalmente este viernes 29 de mayo de 2026 y lleva la firma de los representantes de las bancadas de Juntos por Olavarría, el PRO, Libertad Avanza, el Partido Libertario y la UCR.

Entre los firmantes se encuentran los concejales María Guillermina Amespil, Hilario Galli, Marcelino Quinteros Videla, Nicolás Zampini, Luciana Vanesa Islas, María Eugenia Dumerauf, Guillermo Ernesto Lascano, Marcelo Petehs, Adela Casamayor y Francisco Fermín González.