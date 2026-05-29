Se realizó el primer encuentro del programa Futuro Memoria en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

Se llevó a cabo en Olavarría el primer encuentro de la sexta edición del programa Futuro Memoria 2026, una iniciativa pedagógica, artística y cultural que este año se desarrolla en el marco de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

La jornada tuvo como objetivo compartir los proyectos en los que trabajan distintas escuelas y grupos locales para aportar a la construcción de la memoria colectiva. En esta edición, el programa cuenta con la inscripción de cerca de 400 estudiantes de la localidad, quienes realizarán diversas producciones basadas en el debate, la reflexión y la planificación creativa.

El encuentro contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner y del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, quienes estuvieron a cargo de las palabras de bienvenida.

También asistieron la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, María Laura Gamberini; la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola; Soledad Grizia y Paloma Fernández, representantes de las direcciones de Promoción y Formación de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial; el coordinador de Políticas de Memoria del municipio de Olavarría, Leandro Lora; y los referentes de la Comisión por la Memoria, Carmelo Vinci y Carlos Genson, junto a docentes, trabajadores municipales y alumnos.