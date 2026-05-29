El Partido Libertario impulsa un proyecto para eliminar la afiliación obligatoria a IOMA

Desde el Partido Libertario Olavarría se presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de finalizar con la afiliación obligatoria a la obra social IOMA para los trabajadores municipales de la comuna.

La iniciativa busca garantizar la libertad de elección del prestador de salud, permitiendo que cada empleado municipal decida la cobertura médica para su grupo familiar. El proyecto contempla que aquellos trabajadores que deseen continuar con la afiliación a IOMA puedan hacerlo de manera voluntaria.

Según explicaron los impulsores de la propuesta, la medida toma como antecedente un proyecto similar promovido en el municipio de San Isidro por la concejal del Partido Demócrata, María Feldtmann.