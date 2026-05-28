El oficialismo impuso su mayoría y aprobó la rendición de cuentas 2025 en medio de duras críticas de la oposición

El Honorable Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 5829/26 que convalida la rendición de cuentas del ejercicio 2025. La sesión especial, convocada bajo el decreto 30/26, evidenció una profunda polarización entre el bloque oficialista y las bancadas opositoras en torno a la gestión de los recursos públicos, la situación del sistema de salud y la obra pública.

Los números del ejercicio 2025

El debate se inició con la presentación técnica del oficialismo, que detalló los ingresos y egresos del municipio durante el último año:

Total percibido : $111.309 millones (frente a un presupuesto ampliado de $108.267 millones).

: $111.309 millones (frente a un presupuesto ampliado de $108.267 millones). Total de gastos devengados : $122.169 millones.

: $122.169 millones. Resultado financiero presupuestario : Negativo en $5.754 millones (equivalente al 5% de los ingresos totales).

: Negativo en $5.754 millones (equivalente al 5% de los ingresos totales). Resultado ejecutado anual: Negativo en $5.832 millones.

La controversia por el «déficit real»

Desde la oposición (bloques Pro y Libertad Avanza) señalaron que el déficit real del municipio asciende a casi $18.000 millones. Para arribar a esa cifra, sumaron al resultado financiero las subejecuciones de fondos afectados (como el fondo vial y el educativo), la deuda flotante (que cerró en $8.500 millones) y la deuda consolidada. El oficialismo rechazó este cálculo, acusando a la oposición de intentar sumar dos veces los mismos conceptos y de brindar información falsa.

Cruces por Salud, Infraestructura Vial y Fondo Educativo

Inversión en Salud Pública

El área de salud concentró gran parte de los argumentos. La concejal Álvarez (oficialismo) destacó que se destinaron $48.570 millones al sector para absorber una demanda récord de 1.404.000 consultas, 6.000 cirugías y más de 9.400 internaciones. Afirmó que el municipio actuó como «escudo» ante el retiro de los programas sanitarios de la Nación.

Por su parte, el concejal Hilario Galli (Pro) relativizó las obras en el área, señalando que la inversión real en infraestructura y bienes de uso en salud representó solo el 1,4% del presupuesto total del sector, y que gran parte de los fondos provinieron de la venta de la calle a Loma Negra y no de recursos ordinarios.

Caminos Rurales

La oposición denunció una subejecución de $1.400 millones en el Fondo para la Infraestructura Vial Rural. Galli detalló que, según el informe de la contadora municipal, esos recursos fueron utilizados de manera transitoria para cubrir gastos corrientes de libre disponibilidad. El oficialismo argumentó que la baja actividad en las canteras (con una caída del 22% en los despachos de cemento y 21% en piedra granítica respecto a 2023) significó una pérdida real de $5.445 millones en la recaudación del derecho de explotación de canteras.

Fondo Educativo e Infraestructura Escolar

La concejal Islas (Libertad Avanza) cuestionó que de los más de $4.500 millones percibidos por el Fondo de Financiamiento Educativo, solo se ejecutó en infraestructura escolar una parte menor a la establecida por la ley. Criticó el desvío de $232 millones de este fondo para la construcción del centro recreativo en el ex matadero municipal y las refacciones en el jardín maternal La Lomita, calificándolo como una «avivada contable para camuflar el gasto político». El oficialismo defendió la construcción del Polideportivo Diego Armando Maradona como una política para garantizar derechos en los barrios más vulnerables.

Transparencia y acceso al sistema Rafam

Tanto el Pro como la Libertad Avanza reiteraron sus quejas por las restricciones en el acceso al sistema de control de gastos Rafam y la falta de publicación en término del Boletín Oficial, señalando que los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 fueron subidos recién el mismo día de la sesión.

La concejal Amespil (Pro) calificó la situación como una «falta de respeto democrática y legal» y remarcó la persistencia de las mismas irregularidades que observaron en la rendición del año anterior.

A pesar de los cuestionamientos y de los dictámenes negativos de las bancadas opositoras, el oficialismo hizo valer su número en el recinto y la rendición de cuentas fue aprobada por mayoría simple.