CoNverSo | Héctor Grünewald y la decisión de donar un riñón a su hijo: “Estaba seguro de lo que iba a hacer”

Ya se encuentra disponible un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

En esta oportunidad, el programa presenta el testimonio de Héctor y Pablo Grünewald, a 25 años del trasplante renal que marcó un antes y un después en la vida de toda la familia.

Durante la entrevista, Héctor recordó cómo atravesó los primeros años luego del diagnóstico de su hijo y cómo, incluso mucho antes de llegar al trasplante, ya tenía tomada la decisión de convertirse en donante.

“Yo estaba tan seguro de lo que iba a hacer que nunca tuve temor, jamás tuve temor de lo que iba a pasar”

La charla también aborda el deterioro progresivo de la salud de Pablo, las limitaciones físicas que comenzó a sufrir, la etapa de diálisis y finalmente la llegada del trasplante concretado en marzo de 2001.

En uno de los pasajes más emotivos del episodio, Pablo habló sobre el rol de su padre durante todo el proceso y definió el gesto que terminó salvándole la vida: “El padre haría lo imposible por un hijo.”

A lo largo del programa ambos también reflexionan sobre el enorme cambio cultural que se produjo en torno a la donación de órganos y el trasplante renal en las últimas décadas.

“Hoy hay que animarse a trasplantarse”, sostuvo Pablo al referirse a los avances médicos y científicos actuales. En la misma línea, remarcó: “La ciencia ha permitido hacer una vida muy parecida a la de cualquier otra persona.”

Héctor, por su parte, también dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares y resaltó la importancia de mantener la esperanza durante los tratamientos y las esperas.

El episodio completo ya puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.