Instituciones educativas y comunitarias participaron de la Jornada de Puertas Abiertas en el Regimiento

El Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz”, en coordinación con la Jefatura Distrital de Educación, llevó adelante una Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la Semana de Mayo. La actividad se desarrolló los días 26, 27 y 28 de mayo en la ciudad de Olavarría.

La propuesta contó con la participación de diversas instituciones educativas y organizaciones de la comunidad. Entre los asistentes estuvieron alumnos de la Escuela Secundaria Nº 17 de Sierra Chica, la Escuela Secundaria Nº 12, el CEC 801, las Escuelas Primarias Nº 1, 4, 22, 32, 52, 59 y 63, el EPS Nº 3, el CEC Nº 803 de Sierra Chica y el Jardín de Infantes Nº 922. También se sumaron integrantes de los Centros de Día de Adolescentes de la Municipalidad de Olavarría y del Programa Envión.

Durante las jornadas, los visitantes formaron parte de distintas actividades organizadas por el personal del Regimiento. El itinerario comenzó con la recepción y la entrega de escarapelas, para luego continuar con recorridos guiados por el museo, la Plaza de Armas, stands de vehículos y diferentes espacios históricos vinculados a los cuarteles locales.

Asimismo, la programación incluyó actividades recreativas en pistas de obstáculos, una misa en la capilla del predio y el servicio de una tradicional chocolateada con tortas fritas en el comedor de soldados.

El cierre de cada uno de los días consistió en una exhibición y un recorrido de distintos vehículos militares, tanto blindados como a rueda, dentro de la Plaza de Armas.