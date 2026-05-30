El domingo 7 de junio se realizará el primer encuentro del Ciclo de Poesía “Estaciones”

El domingo 7 de junio a las 18:30 se llevará a cabo el primer encuentro del Ciclo de Poesía a la gorra “Estaciones”. La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Biblioteca Popular 1° de Mayo, ubicada en Dorrego 2257, en el marco de la celebración del Día del Periodista. La entrada será libre y a la gorra.

Las lecturas principales estarán a cargo del escritor y poeta Alberto Sánchez Graf, el actor y escritor de poesía Edgardo Zousa, y los periodistas Yesica Guevara y Tomás Splendore.

De acuerdo con la organización, la jornada contará además con una instancia de micrófono abierto para todas aquellas personas que deseen compartir la lectura de un texto.

La invitación a la actividad es impulsada por el Grupo Boedo y Fuente Colgante.