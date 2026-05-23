A sala repleta se presentó en el teatro municipal «La Ballena» con Julio Chavez

La propuesta artística, dirigida por Ricky Pashkus sobre el texto original de Samuel D. Hunter, llegó a la ciudad respaldada por una intensa repercusión en elñ publico tras sus exitosas temporadas en Buenos Aires y distintas salas del interior del país. La obra expone los últimos días de vida de Charlie, un profesor de literatura con obesidad mórbida que pesa 227 kilos y dicta clases de manera virtual con la cámara apagada, cuyo único motor restante es reparar el vínculo con su hija adolescente Ellie antes de que sea tarde.

El propio protagonista advirtió previamente sobre la importancia de no reducir el conflicto a una sola dimensión, señalando que la obesidad no se transforma en el eje central y que la misión de la obra no es empatizar con esa condición física, sino hablar de una despedida, de un reencuentro y de la intención de reparar errores. Para construir este papel con identidad propia y cuidar el proceso creativo, el actor tomó la decisión de no ver la versión cinematográfica de la historia.

En el análisis de la composición del personaje y el contexto de época frente a los debates actuales, se rescataron definiciones sobre la naturaleza de la escena teatral, planteando que la ofensa es parte de la ignorancia, que si existe un interés en comprender no hay de qué ofenderse y que el arte ha decidido olvidarse de la verdad para construir algo.

La puesta profundiza en la psicología de Charlie, describiéndolo como un personaje complejo porque en definitiva no se termina de comprender qué le pasó, manteniendo una carga de misterio. Al finalizar el espectáculo, la trama busca dejar la impresión de lamentar que ese hombre no haya podido sortear su destino, pero al mismo tiempo respetarlo en sus decisiones y vulnerabilidad.

El trasfondo de la historia pone el foco en el brutal vínculo con la hija de 17 años, quien no viene a consolarlo ni a perdonarlo, y en cómo el duelo por la pérdida de su pareja se transformó en la enfermedad del protagonista, dejando al espectador habitado por el eco de palabras que siguen latiendo. Se trata de uno de los trabajos más impactantes de los últimos años, donde se encarna a un hombre encerrado en su cuerpo y en su dolor con una entrega reflejada en cada gesto y cada silencio.

La presentación en Olavarría ratificó el fenómeno de convocatoria que la obra viene registrando en sus distintas giras, donde la respuesta del público local consolidó a sala llena el reconocimiento a la propuesta dramática y a la interpretación del elenco.