Se realizó la Feria de las Sierras en Sierra Chica

Imágenes: Mauricio Latorre

Este lunes por la tarde se llevó a cabo una nueva edición de la Feria de las Sierras en la plaza del barrio Norte de la localidad de Sierra Chica. La actividad, que comenzó a partir de las 12 horas, contó con la participación de feriantes locales y de la región, además de la presentación de espectáculos musicales en vivo.

La organización del evento está a cargo de un grupo de cuatro emprendedoras locales integrado por Carolina Nasser, Magdalena Averasturi, Karina Sánchez y Fiorella Báez. Los grupos musicales Myg Music, Los Conquistadores, ATR a todo ritmo y Banda Santa Isabel formaron parte de la grilla de espectáculos de la jornada. Asimismo, se instaló un puesto dedicado al intercambio de figuritas.

«Somos cuatro emprendedoras que queremos que Sierra Chica crezca, movilizar el pueblo para tener una propuesta nueva», explicaron desde la organización tras el desarrollo de la jornada. A su vez, destacaron que el objetivo principal es «que los feriantes tengan un espacio gratuito para venir a vender sus artículos».

Respecto al desarrollo cultural actual de la localidad, señalaron que «Sierra Chica es un pueblo que empezó ahora con el nuevo delegado a tener otra movida cultural, y se genera esto de que bandas vengan a compartir escenarios». Durante la tarde de este lunes se presentaron tres bandas musicales en el escenario principal. «Nos acompañó el sol, el clima, y aunque nos faltaron algunas feriantes, le ponemos buena onda a este nuevo emprendimiento que tenemos», añadieron.

La propuesta busca continuidad en el calendario local, con una frecuencia mensual. «La idea es ir haciéndolo todos los meses para que no se pierda este lugar que tenemos nosotras como emprendedoras, y que los demás emprendedores tengan la posibilidad de venir a Sierra Chica», indicaron las organizadoras.

Finalmente, remarcaron el impacto de la iniciativa en la actividad turística de la zona: «Hay muchos feriantes que por primera vez vienen a Sierra Chica, que conocen nuestro pueblo, y que también genera esto de turismo. Abrimos las puertas de nuestro pueblo».