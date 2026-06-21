David Lebón y Pedro Aznar volvieron con Seru Girán y en Mar del Plata se presentan en agosto

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David Lebón y Pedro Aznar se presentaron en Buenos Aires

David Lebón y Pedro Aznar iniciaron su serie de presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires con un concierto de dos horas ante un estadio completamente agotado. El espectáculo comenzó con la proyección de una playa en la pantalla gigante del escenario, dando paso a una lista de temas centrada en el repertorio de Serú Girán.

Durante la presentación se repasaron clásicos como «Canción de Alicia en el país», «Esperando nacer», «A cada hombre, a cada mujer» y «La grasa de las capitales». En el transcurso de la noche, ambos músicos alternaron momentos individuales sobre el escenario; David Lebón interpretó «En la vereda del sol» acompañado por tumbadoras, mientras que Pedro Aznar ofreció una versión acústica de «Déjame entrar».

Uno de los momentos destacados ocurrió con la participación de Juanito Moro en la batería para recrear la base rítmica original de su padre, Oscar Moro. Las composiciones «No llores por mí, Argentina», «Peperina» y «Seminare» marcaron el tramo final de la actuación.

La banda que acompaña a los dos pilares del grupo en este recorrido se completa con Federico Arreysegor en teclados y voces, Fernando Cosenza en guitarras, Matías Sabagh en batería y Fermín Ferraris en teclados.

La gira musical continuará con diversas fechas programadas en distintas ciudades del país, entre las que se destaca la presentación en la provincia de Buenos Aires. El espectáculo tendrá lugar el próximo viernes 14 de agosto a las 21:00 en el estadio Polideportivo de Mar del Plata, siendo la única función prevista para el interior bonaerense y la opción más cercana para el público de Olavarría. Los accesos para este evento se encuentran disponibles mediante la plataforma Tuentrada.com.

El itinerario confirmado para la continuidad de la gira incluye los siguientes compromisos: