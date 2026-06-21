Robo en una sucursal de Casa Silvia de Necochea: se llevaron entre 10 y 20 celulares

Un delincuente ingresó durante la madrugada a una sucursal de Casa Silvia en la ciudad de Necochea y sustrajo entre 10 y 20 teléfonos celulares, según informaron medios locales.

El hecho ocurrió en el local de electrodomésticos ubicado en la esquina de avenida 59 y calle 52.

De acuerdo con la información publicada por Diario NQ, el autor del robo logró acceder al comercio tras saltar la reja de ingreso y forzar una de las puertas de acceso.

Una vez en el interior del establecimiento, el ladrón se dirigió al sector donde se encontraban los dispositivos móviles y sustrajo entre 10 y 20 celulares, que guardó en una mochila antes de darse a la fuga.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, material que ahora forma parte de la investigación.

Fuentes policiales indicaron que se trabaja en el análisis de las imágenes y otras pruebas recolectadas en el lugar con el objetivo de identificar al responsable y avanzar en el esclarecimiento del robo.