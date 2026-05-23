Mauricio Martin Viera (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de mayo de 2026 a los 44 años de edad.

Su esposa Jennifer, sus hijos, padres, hermanos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», comenzando el sábado a las 8:00 horas. Posteriormente, se llevará a cabo el responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el sábado a las 14:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric. Mauricio Martin Viera había nacido en Olavarría y se desempeñaba como empleado rural.