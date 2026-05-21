Participación: Marcelo Alfredo Mángano (Q.E.P.D)

Con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestro querido compañero Marcelo Alfredo Mangano. Nos unimos al dolor de su familia y amigos en este difícil momento. Siempre lo recordaremos por su alegría y compañerismo. Personal del TCD Nro 25: Yoli, Mayra, Caro, Ilma, Andrea, Gladys, Paola, Patricia, Jorgelina y Omar.

Falleció en Olavarría el día 20 de mayo de 2026 a los 56 años de edad. Sus restos son velados en España 2942, departamento «D». El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, este jueves 21 de mayo de 2026 a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. El extinto era vecino del barrio Bancario 1, nacido en General La Madrid y de profesión docente.