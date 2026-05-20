Rosa Musarra Viuda de Castrovinci (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de mayo de 2026 a los 101 años de edad. Nació en Italia, residía en el barrio Microcentro y era jubilada y pensionada.

Sus hijas María y Elsa Castrovinci, su hijo político, sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnietos, sus tataranietos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento E. Se oficiará un responso en la Capilla Ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 20 de mayo a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.