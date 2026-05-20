CoNverSo | Segunda temporada: Marina Fal y el desafío de conducir una empresa con casi 70 años de historia

La segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, presentará este miércoles una extensa charla con Marina Fal, presidenta de Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.

La entrevista estará disponible este miércoles 20 de mayo a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

En este CoNverSo se podrá conocer la historia de una de las empresas más emblemáticas de Olavarría, además de abordar temas vinculados al liderazgo empresarial, la economía y el funcionamiento del sistema asegurador.

Durante la conversación, Marina Fal repasará los orígenes de Nativa y el rol que tuvo su padre, Juan Celestino Fal, en la refundación de la compañía en 1958 junto a un grupo de olavarrienses. Allí contará cómo una empresa nacida desde cero logró consolidarse y expandirse a distintas provincias del país manteniendo una estructura “conservadora y prudente”.

Además, revelará cómo llegó a la presidencia de la empresa y recordará el momento en que decidió aceptar el desafío. “Me parece que el tren pasa una vez y hay que subirse, y no pasa dos veces”, expresará durante la entrevista.

En otro tramo del diálogo, la titular de Nativa también hablará sobre judicialidad, fraude en seguros, el rol del Estado en el control de las compañías y las transformaciones del mercado asegurador argentino. Incluso dejará fuertes definiciones sobre los denominados “abogados carancho”, a quienes describirá como personas que “hacen un negocio de la desgracia de la víctima”.

La entrevista también tendrá un costado más personal. Fal reflexionará sobre el trabajo, la responsabilidad empresarial y el lugar de las mujeres en espacios de conducción. En ese sentido, afirmará: “Jamás fui discriminada por ser mujer”.

CoNverSo busca mostrar perfiles, historias y miradas de protagonistas de Olavarría y la región a través de entrevistas en profundidad.

Canal de YouTube de En Línea Noticias: En Línea Noticias en YouTube

Eleginos como fuente en Google: En Línea Noticias