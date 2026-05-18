Museos, historia y turismo: gran convocatoria en las actividades por el Día Internacional de los Museos en Olavarría

Con propuestas culturales, recreativas, deportivas y tecnológicas desarrolladas en distintos puntos del Partido, el Municipio de Olavarría llevó adelante durante el fin de semana una amplia agenda de actividades en el marco del Día Internacional de los Museos.

Las iniciativas fueron organizadas de manera conjunta por las áreas de Cultura, Patrimonio, Turismo y Deportes, con actividades tanto en la ciudad como en localidades y colonias del interior, donde los museos volvieron a convertirse en espacios de encuentro, memoria e identidad comunitaria.

Uno de los eventos destacados fue una nueva edición de “Aventura con Historia”, una propuesta que combinó senderismo urbano y herramientas tecnológicas para redescubrir el patrimonio local.

La actividad consistió en un recorrido de siete kilómetros que comenzó en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” y atravesó distintos puntos emblemáticos como la Reserva Natural Urbana, el Monumento a los Hermanos Emiliozzi, la Escuela de Educación Artística Nº3 y el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”.

Durante la caminata, los participantes utilizaron GPS y Sistemas de Información Geográfica (GIS) para interactuar con el entorno y descubrir distintos espacios de la ciudad desde una mirada didáctica y exploratoria.

La jornada culminó en el Museo de Ciencias con la actividad “Laboratorio Creativo”, donde los asistentes integraron conocimientos adquiridos durante el recorrido.

Desde la organización destacaron que la propuesta buscó combinar la observación del paisaje y las herramientas digitales “sin reemplazar la experiencia vivencial de caminar nuestra historia”.

Museos abiertos y actividades en los pueblos

Las celebraciones también tuvieron una importante convocatoria en museos de pueblos y colonias del Partido, con muestras, recorridos guiados, exposiciones y actividades culturales.

En el Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica quedó inaugurada la muestra “Memoria tallada”, perteneciente al Taller de Picapedreros y Escultores de Olavarría, con trabajos realizados en piedra granítica por alumnos y alumnas coordinados por el escultor Juan Ignacio Cardiello.

La apertura incluyó además una recorrida guiada encabezada por los propios expositores invitados.

En Colonia Hinojo, el Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” presentó la muestra “125 años en el corazón de Colonia Hinojo”, dedicada a reconstruir la historia del Colegio Santa Teresa mediante fotografías antiguas, mobiliario histórico y vestimentas conservadas por la comunidad.

En tanto, el Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas inauguró la exposición “Memoria colectiva de los cuidados”, una propuesta fotográfica centrada en el rol histórico de las mujeres en tareas de cuidado y trabajo doméstico durante el siglo XX.

Las actividades continuaron el domingo en el Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel, donde se realizó un paseo guiado por el Patio de Máquinas junto al grupo “Amigas del Museo”, con relatos vinculados a las herramientas agrícolas e industriales utilizadas por los primeros colonos.

Ese mismo día, el Museo Hogar Loma Negra fue escenario de la presentación del libro “Vigilias”, de Iris Giaconia, organizada por la Casa de Cultura y Turismo de Loma Negra y con cierre musical a cargo de Ignacio Montoya Carlotto.

Cicloturismo y recorrido serrano

Dentro de la agenda también se desarrolló una nueva edición de “Andando Olavarría”, con una salida de cicloturismo de alta intensidad y un recorrido de 40 kilómetros.

La actividad tuvo como punto de partida el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO) y finalizó en el Museo de Sierras Bayas, integrando el paisaje serrano con el circuito de museos locales.

Desde el Municipio destacaron la participación de vecinos y visitantes de distintos puntos de la región y agradecieron el trabajo conjunto de comisiones de apoyo, agrupaciones de amigos de museos, talleristas e investigadores locales que participaron de cada una de las propuestas.