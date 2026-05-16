Poda vecinal: Se recuerda solicitar la recolección antes de disponer ramas en la vía pública

El Municipio de Olavarría recuerda que el último lunes 11 del corriente mes dio inicio el cronograma de recolección de la poda vecinal en distintos sectores de la ciudad, servicio que está a cargo de la empresa Transportes Malvinas y se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Las tareas se desarrollarán de lunes a sábado en función del siguiente cronograma:

_ SECTOR 1: Días lunes y jueves

Calle Del Maestro / Arroyo Tapalqué / Ruta 226 / Av. Urquiza

_ SECTOR 2: Días martes y viernes

Calle Del Maestro / Av. Urquiza / Ruta 226 / Las Orquídeas

_ SECTOR 3: Días miércoles y sábados

Calle Del Maestro / Márquez (Calle 5) / Ruta 226 / Arroyo Tapalqué

Se recuerda que la recolección se realiza por pedido y que se debe dar aviso a la empresa previo a disponer la poda en la vía pública. Se podrán comunicar vía WhatsApp al 2284 512000, o al 147, la línea municipal de atención ciudadana.

En ese sentido, se solicita respetar los días de recolección correspondiente a cada sector.