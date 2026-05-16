A dos años de la paralización de Fanazul, eliminan el transporte para trabajadores de la planta

La decisión de Fabricaciones Militares de eliminar el servicio de traslado para trabajadores de Fanazul volvió a poner en escena la situación de la planta ubicada en Azul, justo cuando se cumplen dos años del inicio de la denominada “parada técnica” que frenó la producción.

La medida fue confirmada por el directorio de la empresa estatal y generó el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que intimó formalmente a la firma para que restablezca el servicio de transporte hacia la fábrica.

Según publicó el diario El Tiempo de Azul, desde el gremio advirtieron que la decisión afecta directamente a unos 45 trabajadores del área productiva y remarcaron que la planta se encuentra a 36 kilómetros del casco urbano, sin servicio público de pasajeros.

El secretario general de ATE Azul, Eduardo Bercovich, sostuvo que el costo del traslado recaerá ahora sobre los empleados y cuestionó la medida adoptada por la empresa.

“Esto es un golpe directo al bolsillo del trabajador”, expresó el dirigente sindical en declaraciones a El Tiempo, donde además señaló que cada operario necesitaría más de 100 mil pesos mensuales para poder costear el viaje hasta la planta.

Desde ATE indicaron además que presentaron alternativas para reducir costos sin eliminar completamente el servicio. Entre las propuestas figuraban reducir la cantidad de colectivos y modificar el recorrido dentro de la ciudad de Azul. Sin embargo, el planteo fue rechazado.

La tensión se da en medio de un escenario de incertidumbre en Fanazul. El 15 de mayo de 2024, Fabricaciones Militares había anunciado una “parada técnica” que inicialmente iba a durar una semana, aunque la suspensión de la producción continúa hasta la actualidad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por El Tiempo, la paralización se produjo luego de la caída del contrato con la empresa peruana Orica, que compraba el explosivo Mastermix elaborado en la planta azuleña tras su reapertura en 2023.

En los últimos días, representantes gremiales también mantuvieron reuniones con concejales de Azul para exponer la situación y solicitar gestiones ante el directorio de Fabricaciones Militares.