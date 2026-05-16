Convenio la Autoridad del Agua: Buscan controlar obras hidráulicas no autorizadas

En el inicio de la tarde de este viernes se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín un encuentro de trabajo que incluyó la firma de un convenio entre el Municipio de Olavarría y la Autoridad del Agua (ADA), organismo dependiente del Gobierno bonaerense que tiene bajo su órbita todo lo relacionado con el recurso hídrico, como la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras.

La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña. En representación del ADA participó su presidente, el ingeniero Damián Costamagna.

Durante el encuentro se concretó la firma de un convenio que delega en el Municipio de Olavarría la potestad como autoridad de comprobación y constatación de obras hidráulicas no autorizadas dentro de los límites del Partido.

La rúbrica también faculta a la comuna para recibir denuncias, realizar relevamientos y avanzar en distintas actuaciones vinculadas a la constatación de obras no autorizadas, como pueden ser los canales clandestinos.