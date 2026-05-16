La parroquia San Cayetano difundió los horarios por la Solemnidad de la Ascensión

La parroquia San Cayetano dio a conocer las actividades y horarios previstos para el fin de semana en el marco de la Solemnidad de la Ascensión, además de informar sobre una campaña destinada a la reparación de la calefacción del templo.

De acuerdo a lo informado, este sábado 16 se celebrará misa en la Capilla San Antonio desde las 17 horas.

En tanto, el domingo 17 habrá celebraciones en el Sagrado Corazón, ubicado en Pelegrino y Berutti, a las 9 horas, mientras que en la parroquia San Cayetano la misa será a las 10:30.

Además, desde la comunidad parroquial indicaron que continúa en marcha una campaña para reunir fondos destinados a la reparación de la calefacción del templo.

Quienes deseen colaborar de manera habitual podrán sumarse como socios contribuyentes mediante inscripción en secretaría, con cuotas trimestrales. También se reciben aportes ocasionales a través de transferencia bancaria al alias “LETRA.VUELTA.PASCUA”.

Por otra parte, se anunció la realización de la Vigilia Juvenil de Pentecostés, prevista para el sábado 23 de mayo de 20 a 1 en el gimnasio del Colegio San Antonio. Desde la organización solicitaron a quienes participen llevar cena.

También se informó que ya comenzaron los encuentros de catequesis de adultos, que se desarrollan los viernes de 18 a 19 horas.

La secretaría parroquial atiende de miércoles a viernes de 9 a 11 horas.