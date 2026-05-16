Bomberos controlaron un incendio en el predio de Ferrosur

Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron en la noche de este viernes en el predio público de Ferrocarriles Argentinos consecionado a la empresa Ferrosur, a la altura de la calle Sargento Cabral, en la playa de maniobras de Olavarría, con ingreso por la avenida Colón.

Al lugar concurrieron la Unidad N° 16 del Cuartel Central y una Unidad Cisterna N° 26 de apoyo para controlar un incendio en un vagón desmontado que es utilizado como depósito de herramientas y materiales de reparación.

A raíz del fuego, y por la presencia de elementos altamente combustibles, como pinturas y tubos de soldadura, el personal de bomberos debió trabajar con celeridad para controlar el foco ígneo y proceder al enfriamiento de los materiales afectados.

Las pérdidas provocadas por el hecho fueron únicamente materiales, sin que se registraran personas heridas ni daños aparentes de gran magnitud.