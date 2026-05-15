Adjudicaron las concesiones de las RN N° 3 y la 226

El Gobierno nacional adjudicó este viernes nuevas concesiones viales sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, en una medida que volvió a generar tensión con la administración de Axel Kicillof por la exclusión de AUBASA del proceso licitatorio.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II”. El esquema contempla tareas de construcción, mantenimiento, ampliación, explotación y administración de corredores viales nacionales por un plazo de 20 años.

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que dentro de la adjudicación quedó incluido el denominado tramo “Sur-Atlántico-Acceso Sur”, que abarca las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.

“Hoy firmé la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226”, expresó el funcionario.

El tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado a la unión transitoria integrada por las empresas Concret-Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que presentó la oferta económica considerada más conveniente, con una tarifa base de peaje de $997 sin IVA.

Por otra parte, el denominado “Tramo Pampa” quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., con una tarifa de peaje ofertada de $2.355,37 sin IVA.

Según se detalló en la resolución, las empresas adjudicatarias deberán asumir no solo el mantenimiento y conservación de las rutas, sino también la ejecución de nuevas obras, servicios al usuario y explotaciones complementarias orientadas a generar ingresos adicionales.

La disputa con AUBASA

La adjudicación se produjo luego de la fuerte polémica generada por la exclusión de AUBASA, la empresa vial controlada por la provincia de Buenos Aires, que había intentado participar del proceso licitatorio.

Desde el gobierno bonaerense cuestionaron la decisión de la administración de Javier Milei y sostuvieron que Nación modificó las condiciones de los pliegos durante el proceso para impedir la participación de la firma provincial.

El Ministerio de Economía nacional, sin embargo, recomendó rechazar la propuesta de AUBASA al considerar que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos exigidos en la licitación.

La gestión provincial presentó una impugnación formal, argumentando que se favorecía a intereses privados y se excluía a la Provincia de un negocio estratégico vinculado a la infraestructura vial. Finalmente, el reclamo fue desestimado y las rutas fueron adjudicadas este viernes.