Coopelectric detectó y desactivó media docena de conexiones clandestinas de energía eléctrica

Fotos: Prensa de Coopelectric

Personal de Coopelectric realizó en los últimos días distintos procedimientos para desactivar conexiones clandestinas en comercios y viviendas de Olavarría, en el marco de los controles que lleva adelante sobre la red eléctrica de la ciudad.

Los operativos alcanzaron locales ubicados en Cortés al 2900 y Laprida al 1800, además de conexiones residenciales detectadas en avenida Sarmiento al 4300, Córdoba al 4200 y M. Leal al 3600.

De acuerdo a lo informado por la cooperativa, las actuaciones fueron coordinadas entre la gerencia técnica del Servicio Eléctrico y el área de Laboratorio. Las irregularidades detectadas fueron constatadas mediante actas notariales y dieron lugar al inicio de las acciones contempladas por la normativa vigente.

Desde la entidad advirtieron que este tipo de maniobras no solo constituye un delito, sino que también puede generar consecuencias sobre el funcionamiento general del sistema eléctrico. Entre los riesgos mencionaron sobrecargas, variaciones de tensión y daños en instalaciones, además del peligro que representan para quienes realizan las conexiones y para terceros.

Coopelectric también indicó que las personas físicas o jurídicas involucradas en fraudes eléctricos pueden enfrentar sanciones económicas y el recupero retroactivo de la energía consumida de manera irregular.

En paralelo, la cooperativa anticipó que continuará realizando controles y procedimientos de detección de fraude en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir conexiones ilegales y resguardar la seguridad de la red.