Realizaron una nueva compra conjunta de telas para productoras textiles de Olavarría

Siete trabajadoras del rubro textil de Olavarría participaron de una nueva compra conjunta de telas impulsada por la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio.

Se trata de la segunda adquisición de telas realizada en lo que va del año, en una modalidad que se complementa con compras de insumos de mercería destinadas al sector.

La entrega de la mercadería sirvió además como espacio de intercambio entre las productoras, quienes remarcaron la importancia de este tipo de iniciativas para reducir costos y fortalecer el trabajo colectivo. También señalaron que estos encuentros permiten compartir experiencias, debatir dificultades comunes y generar vínculos entre emprendedoras locales.

La actividad contó con la participación del subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino, y de la coordinadora de Economía Popular, Solange Rivarola Vales.

Quienes deseen sumarse a la propuesta pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, ubicada en Moreno 2765, de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas. También se encuentra disponible el chatbot municipal al 2284-229029 y el correo [email protected].