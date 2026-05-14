Transporte de pasajeros: Servicio reducido de la línea 504

El servicio de la línea 504 del transporte urbano de pasajeros funcionará con frecuencia reducida durante la mañana de este viernes debido a la realización de elecciones internas de delegados gremiales en la empresa TuBus.

La información fue comunicada por el Municipio de Olavarría, luego de una notificación realizada por la Seccional Mar del Plata de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que nuclea a los trabajadores del sector.

De acuerdo con lo informado, durante las primeras horas del día se desarrollarán comicios internos dentro de la empresa, por lo que parte del personal estará afectado a tareas de fiscalización y organización del acto eleccionario.

Desde el Ejecutivo local aclararon que la medida afectará únicamente a la línea 504 y que, con el correr de las horas, el servicio retomará su frecuencia habitual.