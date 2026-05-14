Transporte interurbano: Incorporaron un nuevo servicio en la línea 510 hacia Sierras Bayas

El transporte interurbano entre Olavarría y Sierras Bayas sumó un nuevo horario de salida desde la ciudad cabecera, en respuesta a pedidos realizados por usuarios del servicio.

Según informó el Municipio de Olavarría, se incorporó un nuevo servicio de la línea 510 con salida a las 18 horas desde Olavarría hacia la localidad serrana.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la medida busca continuar atendiendo inquietudes y planteos realizados por pasajeros y pasajeras que utilizan de manera habitual el recorrido entre ambas localidades.