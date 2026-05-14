Poett no pudo demostrar que un desinfectante sea «anti-mufa» y la Anmat frenó su salida el mercado

El País
Por En Linea Noticias 0

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) frenó la salida al mercado de un nuevo desinfectante de la reconocida marca Poett (perteneciente a Clorox) por un motivo insólito: la empresa no pudo demostrar científicamente que el producto tenga propiedades «anti-mufa».

El caso salió a la luz pública a través de la cuenta de X de Federico Sturzenegger, quien utilizó la justificación técnica del organismo para criticar el accionar de la burocracia estatal frente a las iniciativas del sector privado.

Con un tono irónico, el ministro escribió: «El Estado es el mal en estado puro». Y consideró absurdo que el organismo destinara recursos a evaluar una característica evidentemente ligada al humor y al marketing.

«@ANMATsalud elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que @Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada eso. VLLC!», escribió en redes sociales.

La idea de Clorox era lanzar el «Poett Anti-Mufa» como una edición especial y limitada, aprovechando el fervor mundialista y la arraigada creencia popular argentina de alejar las «malas vibras» en épocas de competencia de la Selección Nacional.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!